Российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове

Российские войска снова нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Информацию подтвердили местные власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Сообщается, что по аэродрому запустили пять ракет. По словам мэра Староконстантинова Николая Мельничука, в самом городе сейчас все нормально, а на аэродром направили пожарные части ГСЧС.
Информацию об обстреле также подтвердила начальник управления информационной деятельности Хмельницкой ОГА Инна Михайлова.
Напомним, сегодня российский десант попытался высадиться в Коблево под Одессой, но отступил с большими потерями.
Также сообщалось, что российская армия нанесла удары по пограничным объектам в Николаевской и Одесской областях.