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Российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове

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Староконстантинов, Пятница 25 февраля 2022 22:15
Российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове Фото: аэродром в Староконстантинове (mil.in.ua)
Автор: Александр Мороз

Российские войска снова нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Информацию подтвердили местные власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что по аэродрому запустили пять ракет. По словам мэра Староконстантинова Николая Мельничука, в самом городе сейчас все нормально, а на аэродром направили пожарные части ГСЧС.

Информацию об обстреле также подтвердила начальник управления информационной деятельности Хмельницкой ОГА Инна Михайлова.

Напомним, сегодня российский десант попытался высадиться в Коблево под Одессой, но отступил с большими потерями.

Также сообщалось, что российская армия нанесла удары по пограничным объектам в Николаевской и Одесской областях.

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