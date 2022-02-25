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Російські війська завдали ракетного удару по аеродрому в Старокостянтинові

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Старокостянтинів, П'ятниця 25 лютого 2022 22:15
Російські війська завдали ракетного удару по аеродрому в Старокостянтинові Фото: аеродром у Старокостянтинові (mil.in.ua)
Автор: Олександр Мороз

Російські війська знову завдали ракетного удару по аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області. Інформацію підтвердила місцева влада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомляється, що по аеродрому запустили п'ять ракет. За словами мера Старокостянтинова Миколи Мельничука, в самому місті зараз все нормально, а на аеродром направили пожежні частини ДСНС.

Інформацію про обстріл також підтвердила начальник управління інформаційної діяльності Хмельницької ОДА Інна Михайлова.

Нагадаємо, сьогодні російський десант спробував висадитися в Коблево під Одесою, але відступив з великими втратами.

Також повідомлялося, що російська армія завдала ударів по прикордонних об'єктах у Миколаївській та Одеській областях.

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