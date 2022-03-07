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Российские войска нанесли авиаудар по хлебозаводу в Макарове. Погибли 13 человек

Автор: Сергей Новиков

Российские войска нанесли авиационный удар по зданию хлебозавода в Макарове Киевской области. В результате погибли 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня в результате авиаудара снаряд попал на территорию ГП "Макаровский хлебозавод", которое не эксплуатируется.

"Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 5 человек и обнаружены тела 13 погибших. По предварительной информации всего находилось на территории завода около 30 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела супермаркета в Харькове погибли четыре человека.

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