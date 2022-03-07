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Російські війська завдали авіаудару по хлібозаводу в Макарові. Загинули 13 осіб

Автор: Сергей Новиков

Російські війська завдали авіаційного удару по будівлі хлібозаводу в Макарові Київської області. В результаті загинули 13 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні в результаті авіаудару снаряд потрапив на територію ДП "Макарівський хлібозавод", яке не експлуатується.

"Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих. За попередньою інформацією всього знаходилося на території заводу близько 30 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу супермаркету в Харкові загинули чотири особи.

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Київська областьВійна Росії проти України