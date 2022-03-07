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В Харькове после обстрела оккупантами очереди в супермаркет погибло четыре человека

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Харьков, Понедельник 07 марта 2022 14:12
В Харькове после обстрела оккупантами очереди в супермаркет погибло четыре человека Фото: Последствия одного из обстрелов Харькова (t.me/u_now)
Автор: Светлана Мащенко

В результате обстрела очереди в продуктовый магазин в Харькове 6 марта погибло четыре человека, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Известно, что российские военнослужащие обстреляли супермаркет "Хазар" по улице Академика Вольтера около 12:00 "снарядами неопределенной характеристики".

В прокуратуре заявили, что они уже начали уголовное производство.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"В результате этих действий страны-агрессора погибли 4 человека, телесные повреждения получили более 15 человек. Точное количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

Отметим, что изначально сообщалось, что погибших нет.

Ранее мы писали, что во время боев с оккупантами под Николаевом погиб львовский журналист.

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