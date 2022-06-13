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Российские войска нанесли авиаудар по Бахмуту

Фото: последствия обстрела Бахмута (скриншот из видео)
Автор: Артур Родивилов

В воскресенье вечером, 12 июня, вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по городу Бахмут в Донецкой области. Пострадали жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

Взрывная волна выбила стекла во многих жилых домах, в некоторых из них заклинило железные входные двери - жильцы остались заблокированы внутри.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины пытаются разрезать двери, чтобы помочь людям эвакуироваться из зданий и получить медицинскую помощь.

Напомним, накануне украинские воины отразили наступление на Бахмутском направлении, в частности в районе населенного пункта Врубовка.

Также сообщалось, что в Бахмуте задержали 18-летнюю предательницу. Она через интернет-приложения передавала захватчикам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил.

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Бахмут