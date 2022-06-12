ВСУ отразили несколько наступлений оккупантов на Бахмутском направлении: сводка Генштаба

Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и пытаться прорваться к Славянску, однако терпит неудачи. В Луганской области украинские военные отразили несколько попыток наступления войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. В приграничных районах республики Беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка границы в Брянской и Курской областях РФ. Противник продолжает огневое влияние минометов по позициям Сил обороны в приграничных районах. Кроме того, агрессор обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Рожковичи, Гремяч, Луговка и Поповка.

На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Для сковывания действий Сил обороны враг оказывает систематическое огневое влияние на позиции наших подразделений. Кроме того, враг обстреливал гражданскую инфраструктуру вблизи Вернополья, Украинки, Петровки, Чепиля и Крестища. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Мосьпаново.

На Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Петровское, Новая Гусаровка, Курулька, Долина. Пытается закрепиться в населенном пункте Богородичное, боевые действия продолжаются.

На Лиманском направлении активных действий враг не вел. Увеличил интенсивность применения артиллерии, в частности, реактивных систем залпового огня, в районах населенных пунктов Шипиловка и Дроновка. Проводит перегруппировку войск.

На Северодонецком направлении ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имеет. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерией в районах населенных пунктов Камышеваха, Горное, Николаевка, Белогоровка, Новолуганское. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского.

Украинские воины отразили наступление в районе населенного пункта Врубовка. Также противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Николаевка. Получил решительный отпор и отошел. Вражеский штурм в районе Васильевки наши защитники тоже успешно отбили. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел. Коварно обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Желанне, Авдеевка, Карловка, Угледар и Орехов. На отдельных направлениях развертывает дополнительные подразделения.

На Южнобужском направлении противник вел оборону, обстреливал подразделения наших войск из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Пытался вести контрбатарейную борьбу.

Российские оккупанты цинично обстреляли населенные пункты Твердомедово, Березнеговатое, Кобзарцы, Квитневое и Луч.

За прошедшие сутки потери противника составили десять танков, шестнадцать боевых бронированных машин, семь БПЛА, более десяти единиц автомобильной техники и до 150 человек живой силы.

Напомним, что Вооруженные силы Украины вчера отбили штурм на Славянск и Северодонецк и остановили наступление из Попасной.

Украинские военные ведут контрнаступление в Херсонской области в направлениях трех поселков. Также ВСУ освободили от оккупантов Таврическое.

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