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Российские войска начали новый этап боевой подготовки на Донбассе, - разведка

Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска на Донбассе с 1 декабря начали новый период оперативной и боевой подготовки. Боевики проводят интенсивную подготовку к обстрелам украинских позиций из артиллерии и минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины

"Оккупантами проводятся мероприятия недели боевой готовности с отработкой вопросов приведения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК в высшие степени боевой готовности", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, на отдельных направлениях противник осуществляет ротацию подразделений на передовых позициях и проводит интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов до обстрелов позиций ООС.

В разведке добавляют, что выполнение мероприятий по боевой готовности и ротация в оперативной группировке войск РФ контролируются представителями штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС России.

Напомним, за минувшие сутки со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Два из них - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Министерство обороны УкраиныДонбасс