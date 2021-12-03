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Російські війська почали новий етап бойової підготовки на Донбасі, - розвідка

Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська на Донбасі з 1 грудня розпочали новий період оперативної та бойової підготовки. Бойовики проводять інтенсивну підготовку до обстрілів українських позицій з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України

"Окупантами проводяться заходи тижня бойової готовності з відпрацюванням питань приведення з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК у вищі ступені бойової готовності", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, на окремих напрямках противник здійснює ротацію підрозділів на передових позиціях та проводить інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків до обстрілів позицій ООС.

У розвідці додають, що виконання заходів тижня бойової готовності та ротація в оперативному угрупованні військ РФ контролюються представниками штабу 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС Росії.

Нагадаємо, за минулу добу з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Два з них - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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