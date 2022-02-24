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Российские войска могут пытаться занять правительственный квартал в Киеве, - ОП

Автор: Артем Горовенко

В ходе нападения России на Украину российские войска могут пытаться занять правительственный квартал в Киеве. По данным украинской стороны, одной из задач противника является уничтожение руководства страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Ситуация абсолютно управляемая. России не идет ни на какие разговоры, они приняли себе роковое решение. Постараются максимально нанести нам урон. Возможна попытка проникнуть в правительственный квартал", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве начались перебои с экстренными службами 101 и 112. Специалисты работают над тем, чтобы восстановить их работу.

Кроме того, в Киевской городской государственной администрации (КГГА) опровергли информацию об ограничении въезда и выезда из Киева. Въезды и выезды из города остаются свободными.

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Офис президентаВторжение России в Украину