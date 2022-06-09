Российские войска из "Градов" обстреляли Золочев под Харьковом, есть погибшая

Вечером 9 июня российские войска обстреляли Золочев под Харьковом из реактивных систем залпового огня "Град". В результате погибла женщина, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Супільне" .

По словам главы Золочевской общины Виктора Коваленко, противник нанес пять ударов из "Градов". Погибла одна женщина, еще пять человек ранены. Кроме того, разрушены два дома, еще 14 - повреждены.

Один из снарядов упал с общежитием для переселенцев с Донбасса, еще один удар пришелся на подстанцию, в результате чего половина поселка осталась без света.