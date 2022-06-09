RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські війська з "Градів" обстріляли Золочів під Харковом, є загибла

Фото: росіяни вдарили з "Градів" по Золочеву (facebook.com)
Автор: Ілона Свиридова

Увечері 9 червня російські війська обстріляли Золочів під Харковом з реактивних систем залпового вогню "Град". В результаті загинула жінка, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Супільне".

За словами голови Золочівської громади Віктора Коваленка, противник завдав п'ять ударів з "Градів". Загинула одна жінка, ще п'ятеро осіб поранені. Крім того, зруйновані два будинки, ще 14 - пошкоджено.

Один зі снарядів впав з гуртожитком для переселенців з Донбасу, ще один удар припав на підстанцію, в результаті чого половина селища залишилася без світла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська б'ють з артилерії по Лисичанську, місцевим жителям небезпечно перебувати навіть в укриттях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України