Російські війська з "Градів" обстріляли Золочів під Харковом, є загибла

Увечері 9 червня російські війська обстріляли Золочів під Харковом з реактивних систем залпового вогню "Град". В результаті загинула жінка, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Супільне" .

За словами голови Золочівської громади Віктора Коваленка, противник завдав п'ять ударів з "Градів". Загинула одна жінка, ще п'ятеро осіб поранені. Крім того, зруйновані два будинки, ще 14 - пошкоджено.

Один зі снарядів впав з гуртожитком для переселенців з Донбасу, ще один удар припав на підстанцію, в результаті чого половина селища залишилася без світла.