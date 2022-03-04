ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские войска из "Градов" обстреляли жилые дома Северодонецка

Новина українською →
Северодонецк, Пятница 04 марта 2022 02:16
Российские войска из "Градов" обстреляли жилые дома Северодонецка Фото: российские войска из "Градов" обстреляли жилые дома Северодонецка (nexta_live)
Автор: Артур Родивилов

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что жилые дома Северодонецка накрыли "Градами". Российские военные начали обстрел ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир телеканала "Рада".

Он подчеркнул, что пока неизвестно есть ли погибшие и раненые в результате обстрела.

"Буквально где-то час назад снова обстреляли "Градами" мой родной город Северодонецк. Все "Грады" легли в жилые дома. Мы сейчас еще устанавливаем, какие именно повреждения", - заявил Гайдай.

Напомним, ранее стало известно, что Станица Луганская, Счастье и Волноваха оказались на грани гуманитарной катастрофы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина