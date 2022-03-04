Российские войска из "Градов" обстреляли жилые дома Северодонецка

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на эфир телеканала "Рада".

Он подчеркнул, что пока неизвестно есть ли погибшие и раненые в результате обстрела.

"Буквально где-то час назад снова обстреляли "Градами" мой родной город Северодонецк. Все "Грады" легли в жилые дома. Мы сейчас еще устанавливаем, какие именно повреждения", - заявил Гайдай.