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Російські війська з "Градів" обстріляли житлові будинки Сєвєродонецька

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Сєвєродонецьк, П'ятниця 04 березня 2022 02:16
Російські війська з "Градів" обстріляли житлові будинки Сєвєродонецька Фото: російські війська з "Градів" обстріляли житлові будинки Сєвєродонецька (nexta_live)
Автор: Артур Родивилов

Глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що житлові будинки Сєвєродонецька накрили "Градами". Російські військові почали обстріл вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ефір телеканалу "Рада".

Він підкреслив, що поки невідомо чи є загиблі і поранені унаслідок обстрілу.

"Буквально десь годину тому знову обстріляли "Градами" моє рідне місто Сєвєродонецьк. Всі "Гради" лягли в житлові будинки. Ми зараз ще встановлюємо, які саме пошкодження", - заявив Гайдай.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Станиця Луганська, Щастя і Волноваха опинилися на межі гуманітарної катастрофи.

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