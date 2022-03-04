Російські війська з "Градів" обстріляли житлові будинки Сєвєродонецька
Фото: російські війська з "Градів" обстріляли житлові будинки Сєвєродонецька (nexta_live)
Глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що житлові будинки Сєвєродонецька накрили "Градами". Російські військові почали обстріл вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ефір телеканалу "Рада".
Він підкреслив, що поки невідомо чи є загиблі і поранені унаслідок обстрілу.
"Буквально десь годину тому знову обстріляли "Градами" моє рідне місто Сєвєродонецьк. Всі "Гради" лягли в житлові будинки. Ми зараз ще встановлюємо, які саме пошкодження", - заявив Гайдай.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Станиця Луганська, Щастя і Волноваха опинилися на межі гуманітарної катастрофи.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.