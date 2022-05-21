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Російські війська готуються до затяжних боїв на півдні України, - ISW

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Субота 21 травня 2022 08:05
Російські війська готуються до затяжних боїв на півдні України, - ISW Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти зміцнюють оборонні рубежі і готуються до затяжних боїв на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

За даними американських аналітиків, російські війська на півдні України зосередилися на зміцненні існуючих оборонних рубежів і створенні другої лінії оборони, що, ймовірно, вказує на те, що окупанти готуються до можливого контрнаступу українських військових та затяжним операціям.

Нагадаємо, військові експерти назвав причини, чому Кремль може завищувати кількість захисників "Азовсталі".

Ми також писали про те, що російські окупанти блокують цивільним виїзд з окупованого Херсону.

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