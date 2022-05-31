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Российские войска готовят наступление на Лиманском направлении

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Киев, Вторник 31 мая 2022 07:09
Российские войска готовят наступление на Лиманском направлении Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

На Лиманском направлении российские войска осуществляют перегруппировку сил с целью развертывания наступления. Оккупанты пытались провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, но понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Напомним, ударная авиация Воздушных сил нанесла удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Долгенькое, которое находится возле Изюма. Была уничтожена ротно-тактическая группа.

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