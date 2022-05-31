Російські війська готують наступ на Лиманському напрямку
Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
На Лиманському напрямку російські війська здійснюють перегрупування сил з метою розгортання наступу. Окупанти намагалися провести розвідку маршрутів подальшого просування в районі населеного пункту Лиман, але зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Нагадаємо, ударна авіація Повітряних сил завдала удару по окупаційних військах в районі населеного пункту Довгеньке, яке знаходиться біля Ізюму. Була знищена ротно-тактична група.
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