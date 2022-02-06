UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российские войска готовы на 70% для вторжения в Украину, - СМИ

Автор: Наталья Скороход

Российские войска готовы на 70% для полномасштабного вторжения в Украину. Наступление планируется в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальные представители США сообщили изданию, что в

Ожидается, что замерзание земли достигнет пика 15 февраля и продлится до конца марта. Это позволит российским воинским частям механизировать транзит по бездорожью.

Напомним, что РФ планирует провести крупные учения по ядерному оружию. По информации Financial Times, это нужно Путину для того, чтоб воздействовать на НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФВторжение России в Украину