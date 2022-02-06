Российские войска готовы на 70% для вторжения в Украину, - СМИ

Российские войска готовы на 70% для полномасштабного вторжения в Украину. Наступление планируется в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Официальные представители США сообщили изданию, что в
Ожидается, что замерзание земли достигнет пика 15 февраля и продлится до конца марта. Это позволит российским воинским частям механизировать транзит по бездорожью.
Напомним, что РФ планирует провести крупные учения по ядерному оружию. По информации Financial Times, это нужно Путину для того, чтоб воздействовать на НАТО.