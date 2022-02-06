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Російські війська готові на 70% для вторгнення в Україну, - ЗМІ

Автор: Наталья Скороход

Російські війська готові на 70% для повномасштабного вторгнення в Україну. Наступ планується найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційні представники США повідомили виданню, що в

Очікується, що замерзання землі досягне піку 15 лютого і триватиме до кінця березня. Це дозволить російським військовим частинам механізувати транзит по бездоріжжю.

Нагадаємо, що РФ планує провести великі навчання з ядерної зброї. За інформацією Financial Times, це потрібно Путіну для того, щоб впливати на НАТО.

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Війська РФВторгнення Росії до України