Російські війська готові на 70% для вторгнення в Україну, - ЗМІ

Російські війська готові на 70% для повномасштабного вторгнення в Україну. Наступ планується найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Офіційні представники США повідомили виданню, що в
Очікується, що замерзання землі досягне піку 15 лютого і триватиме до кінця березня. Це дозволить російським військовим частинам механізувати транзит по бездоріжжю.
Нагадаємо, що РФ планує провести великі навчання з ядерної зброї. За інформацією Financial Times, це потрібно Путіну для того, щоб впливати на НАТО.