Російські війська двічі за день обстріляли селище під Харковом: поранено чотирьох людей

Російські військові двічі за день обстріляли селище Леб'яже в Харківській області. Поранення отримали 4 мирних жителів, в тому числі 15-річний підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

Селище зазнало обстрілу 14 травня. Перший раз близько 11:00 по населеному пункту російські військові завдали артилерійського удару. В результаті виникла пожежа в гаражних приміщеннях.

Другий обстріл селища стався в цей же день близько 17:00. В результаті завданого удару поранення отримали чотири людини, в тому числі 15-річний хлопець.

За даним фактом Харківська обласна прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).