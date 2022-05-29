По состоянию на 29 мая российские войска частично вышли из Лимана (Донецкая область), за который продолжаются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также сообщается, что на Кураховском направлении противник ведет огонь по всей линии соприкосновения из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, армейской и оперативно-тактической авиации. Российские войска пытаются истощить личный состав и разрушить фортификационные сооружения.

"На Лиманском направлении отдельные подразделения противника выведены за пределы населенного пункта Лиман", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты пытались закрепиться на занятых в Лимане позициях.

На этой неделе власти Донецкой области констатировали, что Лиман в основном захвачен противником, но бои за город продолжаются.

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