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Российские войска часами обстреливают "Азот", там мощный пожар, - Гайдай

Фото: начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Артем Горовенко

Российские войска часами обстреливают завод "Азот" в Северодонецке, в результате чего там продолжается масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

По его словам, противник мощно обстреливает территорию завода "Азот" тяжелым калибром.

"Там масло вытекло из радиаторов, десятки тонн, очень мощный пожар", - добавил Гайдай.

Напомним, ранее он рассказал, что украинские силы побеждают в уличных боях за Северодонецк, но приходится отходить, поскольку противник из артиллерии буквально "разбирает" город.

Кроме того, по его словам, в Северском Донце стало меньше воды, и российские войска могут снова попытаться форсировать его с выходом на новый плацдарм в Белогоровке.

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СеверодонецкВойна России против Украины