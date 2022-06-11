RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські війська годинами обстрілюють "Азот", там потужна пожежа, - Гайдай

Фото: начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська годинами обстрілюють завод "Азот" в Сєвєродонецьку, в результаті чого там триває масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

За його словами, противник потужно обстрілює територію заводу "Азот" важким калібром.

"Там масло витекло з радіаторів, десятки тонн, дуже потужна пожежа", - додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше він розповів, що українські сили перемагають у вуличних боях за Сєвєродонецьк, але доводиться відходити, оскільки противник з артилерії буквально "розбирає" місто.

Крім того, за його словами, в Сіверському Дінці стало менше води, і російські війська можуть знову спробувати форсувати його з виходом на новий плацдарм у Білогорівці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СєвєродонецькВійна Росії проти України