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Оккупанты могут форсировать Северский Донец и выйти на новый плацдарм, - Гайдай

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Луганская область, Суббота 11 июня 2022 20:50
Оккупанты могут форсировать Северский Донец и выйти на новый плацдарм, - Гайдай Фото: начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Александр Мороз

Российские войска могут снова попытаться форсировать Северский Донец и выйти на новый плацдарм в районе Белогоровки (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

По его словам, вторую неделю сохраняется жаркая погода и уровень Северского Донца ссерьезно упал.

"Мы уже даже видим ту технику российскую, которая затонула при попытке переправы в Белогоровке, где-то метра на три или больше опустилась река. Возможно будут еще попытки переправиться через реку и сделать в районе Белогоровки новый плацдарм", - отметил Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины сегодня отбили штурм на Славянск и Северодонецк и остановили наступление из Попасной.

Также стало известно, что российские войска обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области кассетными снарядами.

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