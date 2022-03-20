Гостомель и Ирпень - идут бои, под Бучей враг окопался: какая ситуация в Киевской области
По состоянию на 20 марта в Гостомеле и Ирпене идут бои, при этом контролируемый Макаров подвергается обстрелу врага. Под Бучей враг окопался.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего главу Киевской ОГА Алексея Кулебу в Telegram.
Белоцерковский район
- Ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Бориспольский район
- Ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Бучаський район
- Макаровка под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага.
- Ирпень, Буча, Гостомель, Мощун - также под обстрелами
- В Бородянской, Дмитровской Бучанской и Гостомельской общинах - перемещение врага. Инфраструктура разрушена.
- Бучанская и Немешаевская общины - враг окопался
- Гостомель и Ирпень - идут бои.
Броварской район
- На территории Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской - вражеская техника.
Вышгородский район
- Враг градами обстрелял с. Новые Петровцы.
- В Іванківській, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.
- Славутич полностью изолирован.
Обуховский район
- Ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Фастовский район
- Ситуация контролируемая. Община принимает беженцев. Больницы принимают раненых.
Напомним, 19 марта, российские войска нанесли авиаудары по поселкам Бучанского района Киевской области. В частности, по инфраструктуре между поселком Песковка и селом Мигалки.
Ранее сообщалось, что российские войска впервые обстреляли Киев из новейшего вооружения, снаряды опускались на парашютах.
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