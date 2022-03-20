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Гостомель и Ирпень - идут бои, под Бучей враг окопался: какая ситуация в Киевской области

Новина українською →
Киевская область, Воскресенье 20 марта 2022 13:57
Гостомель и Ирпень - идут бои, под Бучей враг окопался: какая ситуация в Киевской области Фото: 20 марта в Гостомеле и Ирпене идут бои (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на 20 марта в Гостомеле и Ирпене идут бои, при этом контролируемый Макаров подвергается обстрелу врага. Под Бучей враг окопался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего главу Киевской ОГА Алексея Кулебу в Telegram.

Белоцерковский район

  • Ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бориспольский район

  • Ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бучаський район

  • Макаровка под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага.
  • Ирпень, Буча, Гостомель, Мощун - также под обстрелами
  • В Бородянской, Дмитровской Бучанской и Гостомельской общинах - перемещение врага. Инфраструктура разрушена.
  • Бучанская и Немешаевская общины - враг окопался
  • Гостомель и Ирпень - идут бои.

Броварской район

  • На территории Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской - вражеская техника.

Вышгородский район

  • Враг градами обстрелял с. Новые Петровцы.
  • В Іванківській, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.
  • Славутич полностью изолирован.

Обуховский район

  • Ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Фастовский район

  • Ситуация контролируемая. Община принимает беженцев. Больницы принимают раненых.

Напомним, 19 марта, российские войска нанесли авиаудары по поселкам Бучанского района Киевской области. В частности, по инфраструктуре между поселком Песковка и селом Мигалки.

Ранее сообщалось, что российские войска впервые обстреляли Киев из новейшего вооружения, снаряды опускались на парашютах.

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Буча Гостомель Киевская область Ирпень Война России против Украины
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