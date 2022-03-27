Российские военные захватили в плен служителя церкви в Киевской области

В Киевской области в селе Мотожин оккупанты напали на реабилитационный центр "Восор" от церкви "Спасение". Взяли в плен служителя церкви.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Всеукраинский собор.
По словам епископа церкви "Спасение" Юрия Бабинца, российские военные обстреляли здание реабилитационного центра.
Находившиеся внутри люди начали быстро покидать здание и выпрыгивать со второго этажа. После этого оккупанты ворвались внутрь и открыли огонь по всем комнатам.
Служитель церкви Олега Бондаренко был взять в плен и увезен в неизвестном направлении.
Война России против Украины длится тридцать два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.