Російські військові захопили у полон служителя церкви у Київській області

У Київській області у селі Мотожин окупанти напали на реабілітаційний центр "Восор" від церкви "Спасіння". Взяли у полон служителя церкви.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Всеукраїнський собор.
За словами єпископа церкви "Спасіння" Юрія Бабинця, російські військові обстріляли будівлю реабілітаційного центру.
Люди, які перебували всередині почали швидко покидати будівлю та вистрибувати з другого поверху. Після цього окупанти увірвалися досередини й відкрили вогонь по усім кімнатам.
Служителя церкви Олега Бондаренка було взяти у полон й відвезено в невідомому напрямку.
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