Російські військові захопили у полон служителя церкви у Київській області

За словами єпископа церкви "Спасіння" Юрія Бабинця, російські військові обстріляли будівлю реабілітаційного центру.

Люди, які перебували всередині почали швидко покидати будівлю та вистрибувати з другого поверху. Після цього окупанти увірвалися досередини й відкрили вогонь по усім кімнатам.

Служителя церкви Олега Бондаренка було взяти у полон й відвезено в невідомому напрямку.