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Российские военные задержали турецких рыбаков в Черном море

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Воскресенье 29 мая 2022 15:50
Российские военные задержали турецких рыбаков в Черном море Иллюстративное фото (pikist.com)
Автор: Иван Носальский

Войска РФ задержали 12 турецких рыбаков у побережья Крыма. Им назначили штраф в размере 30 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Отмечается, что 15 мая два турецких судна отправились на рыбалку в Черное море. На борту находились 12 человек. После того, как лодки приблизились к Крыму, к ним подплыл российский военный корабль. В результате всех рыбаков задержали.

Задержанных турков доставили в окрестности Севастополя в сопровождении кораблей Черноморского флота России. Власти РФ приняли решение конфисковать у рыбаков лодки, весь улов и оштрафовали их на 30 тысяч долларов.

Напомним, ранее стало известно, что в Южной бухте Севастополя проходит погрузка крылатых ракет типа "Калибр" на российские подводные лодки. Дальность полета данных ракет составляет 1400 км.

Также мы писали, что действия Украины смогли ограничить деятельность российского флота в Черном море. ВСУ заставили врага избегать приближения к побережью нашей страны.

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Черное море Турция Черноморский флот Войска РФ
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