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Российские военные ударили ракетами по Запорожью: что известно

Фото: российские военные ударили ракетами по Запорожью (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Утром, 11 мая, российские оккупанты попали ракетами в Запорожье. Пострадавших предварительно нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

"Удачно отработала наша ПВО Сил обороны Запорожской области. Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщалось, в Запорожской области захватчики в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова. Один человек погиб, 8 получили ранения.

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Запорожье