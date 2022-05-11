В результате обстрелов россиян на Запорожье погиб человек, еще 8 ранены

В Запорожской области захватчики в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова. Один человек погиб, 8 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА .

В связи с обострением военных действий и увеличением интенсивности обстрелов, чтобы сохранить жизнь жителей общины в Орехове, приостановлена работа пункта предоставления гуманитарной помощи.

"Российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, в результате чего в больницы Запорожья доставлены 8 граждан Украины, один человек погиб", - говорится в сообщении.