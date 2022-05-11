В результате обстрелов россиян на Запорожье погиб человек, еще 8 ранены
В Запорожской области захватчики в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова. Один человек погиб, 8 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
В связи с обострением военных действий и увеличением интенсивности обстрелов, чтобы сохранить жизнь жителей общины в Орехове, приостановлена работа пункта предоставления гуманитарной помощи.
"Российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, в результате чего в больницы Запорожья доставлены 8 граждан Украины, один человек погиб", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в Запорожской области эвакуационная колонна попала под обстрел.
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