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В результате обстрелов россиян на Запорожье погиб человек, еще 8 ранены

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Запорожская область, Среда 11 мая 2022 06:30
В результате обстрелов россиян на Запорожье погиб человек, еще 8 ранены Фото: в результате обстрелов россиян на Запорожье погиб человек, еще 8 ранены (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

В Запорожской области захватчики в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова. Один человек погиб, 8 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

В связи с обострением военных действий и увеличением интенсивности обстрелов, чтобы сохранить жизнь жителей общины в Орехове, приостановлена работа пункта предоставления гуманитарной помощи.

"Российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, в результате чего в больницы Запорожья доставлены 8 граждан Украины, один человек погиб", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в Запорожской области эвакуационная колонна попала под обстрел.

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Запорожская область
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