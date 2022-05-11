Російські військові вдарили ракетами по Запоріжжю: що відомо

Вранці,11 травня, російські окупанти поцілили ракетами у Запоріжжя. Постраждалих, попередньо, немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.
"Вдало відпрацювала наша ППО Сил оборони Запорізької області. Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією постраждалих немає.
Як повідомлялося, в Запорізькій області загарбники в черговий раз обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова. Одна людина загинула, 8 отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.