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Российские военные проводят подводную экспедицию в оккупированном Крыму

Новости » Политика    04.08.2019 - 02:15
Российские военные проводят подводную экспедицию в оккупированном Крыму
Иллюстративное фото (mil.ru)

Ищут остатки кораблей и самолетов времен Второй мировой

Российские военные и представители поискового движения проводят экспедицию "Аджимушкай-2019" в оккупированной Керчи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что второй этап поисковой экспедиции "Аджимушкай-2019" будет проведен с 29 июля по 13 августа в районе Аджимушкайских каменоломен города Керчь.

В пресс-службе Южного военного округа России сообщили, что на первом этапе экспедиции привлекли гидрографическое судно Черноморского флота, благодаря которому можно обнаружить остатки кораблей и самолетов.

"Были обнаружены самолет "Аерокобра", останки штурмовика ИЛ-2, пароход "Мария", который затонул в результате навигационной аварии в 1908 году, а также найдены останки немецкой десантной баржи F-334а. Часть обнаруженных артефактов была поднята со дна моря на поверхность", - отметили в ведомстве.

Аджимушкайские каменоломни оборонялись с 16 мая по 30 октября 1942 года, в боях принимали участие 13 тысяч человек. В живых оставалось 48 человек. Осада продолжалась 170 дней.

Напомним, в июле российские войска провели очередные учения в аннексованном Крыму.

РБК-Украина писало, что американские самолеты провели разведку у побережья Крыма.

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