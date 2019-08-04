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Російські військові проводять підводну експедицію у окупованому Криму

Новини » Політика    04.08.2019 - 02:15
Російські військові проводять підводну експедицію у окупованому Криму
Ілюстративне фото (mil.ru)

Шукають залишки кораблів і літаків часів Другої світової

Російські військові та представники пошукового руху проводять експедицію "Аджимушкай-2019" в окупованій Керчі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії"

Зазначається, що другий етап пошукової експедиції "Аджимушкай-2019" буде проведено з 29 липня по 13 серпня в районі Аджимушкайських каменоломень міста Керч.

У прес-службі Південного військового округу Росії повідомили, що на першому етапі експедиції залучили гідрографічне судно Чорноморського флоту, завдяки якому можна виявити залишки кораблів і літаків.

"Були виявлені літак "Аерокобра", останки штурмовика ІЛ-2, пароплав "Марія", який затонув у результаті навігаційної аварії в 1908 році, а також знайдені останки німецької десантної баржі F-334а. Частина виявлених артефактів була піднята з дна моря на поверхню", - зазначили у відомстві.

Аджимушкайські каменоломні оборонялися з 16 травня по 30 жовтня 1942 року, в боях брали участь 13 тисяч осіб. В живих залишалося 48 осіб. Облога тривала 170 днів.

Нагадаємо, у липні російські війська провели чергові навчання в анексованому Криму.

РБК-Україна писало, що американські літаки провели розвідку біля узбережжя Криму.

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