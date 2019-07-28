Американские самолеты провели разведку у побережья Крыма

Фото: Boeing P-8A Poseidon (flickr.com ian_e_abbot)

Самолеты зафиксировали недалеко от Симферополя

Мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщил, что два американских самолета совершили разведку у побережья Крыма. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в Италии взлетел патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США с бортовым номером 169004. Он приступил к патрулированию вдоль черноморского побережья Крыма.

Также около полудня с авиабазы Суда-Бей на острове Крит в Греции взлетел самолет радиоэлектронной разведки Военно-морского флота США Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) с регистрационным номером 156511.

Около 15:50 он приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова - 32 км от Севастополя.

Ранее сообщалось, что патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над акваторией Черного моря.

РБК-Украина писало, что самолет EP-3E Orion Военно-морского флота США выполнял патрулирование у Черного моря у побережья оккупированной Автономной Республики Крым.