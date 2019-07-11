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РФ проводит очередные военные учения в Крыму

Новости » Политика    11.07.2019 - 14:14
РФ проводит очередные военные учения в Крыму
Фото: учения российский войск в Крыму (function.mil.ru)

Более 2400 военнослужащих российских ВДВ десантировались в Крыму

Российские войска проводят очередные учения в аннексированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерства обороны Российской Федерации.

Как сообщается, в учении принимают участие более 2400 военнослужащих Воздушно-десантных войск, задействовано 40 самолетов Военно-транспортной авиации.  Десантирование военнослужащих осуществлялось на парашютных системах Д-10 с высоты 600 метров двумя параллельными потоками по 20 самолетов в каждом, с интервалом в 100 метров между ними.

“В соответствии с замыслом учения, личный состав после десантирования совершил захват объектов условного противника и уничтожил незаконное вооруженное формирование”, - говорится в сообщении.

По словам начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ, генерал-майора Алексея Наумца, в ходе основного этапа учения впервые на территории аннексированного Крыма состоялось десантирование более 2400 военнослужащих, после чего отработали тактические задачи с подразделениями соединения по сбору на площадке приземления, захвату и уничтожению объектов условного противника и незаконных вооруженных формирований, а также овладению полевым аэродромом для посадки на нем самолетов военно-транспортной авиации.

Напомним, ранее российские береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" в оккупированном Крыму учились уничтожать в Черном море группировки кораблей условного противника электронными пусками.

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