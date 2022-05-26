Российские военные привезли в Мелитополь раритетные танки Т-62

"Эшелон устаревших танков Т-62, который россияне все-таки сняли с консервации, сегодня прибыл в Мелитополь. Танки оснащены пушками с калибром 115 мм. Интересно, как они горят от Джавелинов и NLAW", - говорится в сообщении.

Отметим, что танки Т-62 созданы на базе танка Т-55 и производились еще во времена СССР с 1962 по 1975 год. У Т-62 классическая компоновка, с размещением моторно-трансмиссионного отделения в кормовой, отделения управления - в лобовой, а боевого отделения - в средней части машины.

Броневой корпус танка представляет собой коробчатую сварную конструкцию, которая собирается из листов катаной броневой стали толщиной 16, 30, 45, 80 и 100 мм.

Экипаж Т-62 состоит из четырех человек: командира, механика-водителя, наводчика и заряжающего.