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Російські військові привезли в Мелітополь раритетні танки Т-62

Фото: радянський танк Т-62 (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

У Мелітополь Запорізької області доставили застарілі радянські танки Т-62, які зняли з консервації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Запорізької обласної військової адміністрації.

"Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни все-таки зняли з консервації, сьогодні прибув до Мелітополя. Танки оснащені гарматами з калібром 115 мм. Цікаво, як вони горять від Джавелінів і NLAW", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що танки Т-62 створені на базі танка Т-55 і вироблялися ще за часів СРСР з 1962 по 1975 рік. У Т-62 класична компоновка, з розміщенням моторно-трансмісійного відділення в кормовій, відділення управління - в лобовій, а бойового відділення - в середній частині машини.

Броньовий корпус танка являє собою коробчасту зварну конструкцію, яка збирається з листів катаної броньової сталі товщиною 16, 30, 45, 80 і 100 мм.

Екіпаж Т-62 складається з чотирьох осіб: командира, механіка-водія, навідника і заряджаючого.

Нагадаємо, у Росії закінчуються ракети. Окупанти почали знімати зі зберігання ракети, які були вироблені в СРСР.

Ми також писали про те, що російські військові перекидають ракетні комплекси "Іскандер-М" до кордону з Україною.

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