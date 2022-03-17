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Российские военные поразили ракетами три панамских судна в Черном море

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Панама, Четверг 17 марта 2022 05:27
Российские военные поразили ракетами три панамских судна в Черном море Фото: три панамских судна были поражены российскими ракетами в Черном море (Planet Labs PBC)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Три судна под панамским флагом были поражены российскими ракетами в Черном море после вторжения России в Украину. Одно из них затонуло, два других остаются на плаву, но имеют повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили агентству в Панамском морском управлении (AMP), тремя пострадавшими от российских ракетных атак судами были Namura Queen, Lord Nelson и Helt. В AMP не сообщили даты, когда они были поражены.

"Мы знаем, что у нас было три судна, которые были атакованы российскими ракетами, но весь экипаж цел, у нас есть материальный ущерб", - сказал Нориэль Арауз, администратор AMP.

По его словам, в Черном море все еще находятся не менее 10 судов. Он добавил, что российский военный флот ограничивает выход кораблей из этого района.

По данным AMP, у Панамы самый большой в мире реестр судов под ее флагом, превышающий 8000 единиц.

Напомним, в первые дни российской агрессии против Украины российские военные поразили танкер под флагом Молдовы. Судно горело около двух недель.

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