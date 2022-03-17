Російські військові вразили ракетами три панамських судна в Чорному морі
Три судна під панамським прапором були вражені російськими ракетами в Чорному морі після вторгнення Росії в Україну. Одне з них затонуло, два інших залишаються на плаву, але мають пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомили агентству в Панамському морському управлінні (AMP), трьома постраждалими від російських ракетних атак суднами були Namura Queen, Lord Nelson і Helt. В AMP не повідомили дати, коли вони були вражені.
"Ми знаємо, що у нас було три судна, які були атаковані російськими ракетами, але весь екіпаж цілий, у нас є матеріальний збиток", - сказав Норіель Арауз, адміністратор AMP.
За його словами, в Чорному морі все ще знаходяться не менше 10 суден. Він додав, що російський військовий флот обмежує вихід кораблів з цього району.
За даними AMP, у Панами найбільший у світі Реєстр суден під її прапором, що перевищує 8000 одиниць.
Нагадаємо, в перші дні російської агресії проти України російські військові вразили танкер під прапором Молдови. Судно горіло близько двох тижнів.
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