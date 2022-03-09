Нефтяной танкер продолжает гореть в Черном море после удара войск РФ
Уже около двух недель в Черном море продолжает гореть нефтяной танкер под флагом Молдовы. Он вспыхнул после удара российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
PBC Planet Labs заявила, что во вторник они получили новое спутниковое изображение, на котором виден большой столб черного дыма, исходящий от танкера. Он плывет примерно в 32 километрах к востоку от Одессы.
25 февраля генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что судно, плывущее под флагом Молдовы, в 19 километрах к югу от порта Южный, было повреждено российским кораблем.
По данным Минобороны Украины, корабль перевозил 600 тонн мазута и дизельного топлива, когда его поразила российская ракета. 10 человек экипажа - россияне. Украина первой предоставила им помощь. В конце концов экипаж спасли, однако двое россиян имеют тяжелые травмы.
В ходе войны России против Украины были захвачены несколько украинских кораблей. Захваты совершали в Черном море.
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