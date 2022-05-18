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Российские военные полностью уничтожили единственный в Украине генетический банк растений

Фото: оккупанты уничтожили единственный в Украине генетический банк растений (facebook.com/komitetG)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты полностью уничтожили единственный в Украине Национальный центр генетических ресурсов растений, который находился в Харькове. Таких банков в мире всего несколько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Комитета гуманитарной и информационной политики.

"Снаряд попал в здание Института растениеводства им. Юрьева, где хранились образцы более 160 тысяч сортов растений со всего мира, которые собирали десятилетиями", - говорится в сообщении.

Среди уничтоженных образцов растений были сорта, которым сотни лет, и их уже нельзя восстановить.

"Украинский генетический банк растений пережил Вторую мировую, оккупацию Харькова, но не пережил нашествия россиян", - заявили в Комитете гуманитарной и информационной политики.

Оккупанты уничтожили единственный в Украине генетический банк растений (фото: facebook.com/komitetG)

Напомним, российские оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов на Донбассе. Есть погибшие и раненые.

Мы также писали о том, что россияне из минометов обстреляли украинскую границу в Черниговской области.

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