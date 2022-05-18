Российские военные полностью уничтожили единственный в Украине генетический банк растений

"Снаряд попал в здание Института растениеводства им. Юрьева, где хранились образцы более 160 тысяч сортов растений со всего мира, которые собирали десятилетиями", - говорится в сообщении.

Среди уничтоженных образцов растений были сорта, которым сотни лет, и их уже нельзя восстановить.

"Украинский генетический банк растений пережил Вторую мировую, оккупацию Харькова, но не пережил нашествия россиян", - заявили в Комитете гуманитарной и информационной политики.

Оккупанты уничтожили единственный в Украине генетический банк растений (фото: facebook.com/komitetG)