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Российские военные ожидают конца мая из-за войны в Украине: в СБУ объяснили почему

Фото: российские военные ожидают конца мая из-за войны в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные, которые сегодня воюют против нашей страны, массово ожидают конца мая. Планируют "законно" покинуть территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Оказалось, что уже в конце мая истекает 90-дневный срок проведения "спецоперации", который был определен российским законодательством. Оккупанты, прибывшие в Украину еще в феврале - желают "законно" покинуть службу.

"Сказали, замены не будет никакой. Никто нас не хочет менять, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, сейчас досижу, три месяца как стукнет - надо как-то выбираться. Буду искать что-то на гражданке", - сообщает оккупант в перехвате разговоре.

В то же время командование пытается удержать солдат: агитируют и запугивают тем, что испортят им личное дело.

"Приезжают, агитируют там: "Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедете, кто здесь останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще никого это не остановило",- отмечает оккупант.

В видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно обнародованному разговору оккупантов, в России, на фоне войны против Украины, стремительно растут случаи изнасилований.

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