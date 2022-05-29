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Російські військові очікують кінця травня через війну в Україні: в СБУ пояснили чому

Фото: російські військові очікують кінця травня через війну в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові, які сьогодні воюють проти нашої країни, масово очікують кінця травня. Планують "законно" покинути територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Виявилося, що вже в кінці травня закінчується 90-денний термін проведення "спецоперації", який був визначений російським законодавством. Окупанти, які прибули до України ще в лютому - бажають "законно" покинути службу.

"Сказали, заміни не буде жодної. Ніхто нас не хоче міняти, всі відмовляються сюди їхати. Думаю, напевно, зараз досиджу, три місяці як стукне - треба якось вибиратися. Буду шукати щось на громадянці", - повідомляє окупант у перехопленні розмові.

Водночас командування намагається втримати солдатів: агітують й залякують тим, що зіпсують їм особисту справу.

"Приїжджають, агітують там: "Молодші класи пишуть вам листи. Якщо ви поїдете, хто тут залишиться". Лякають, що характеристику зіпсують в особистій справі, але ще нікого це не зупинило", - відзначає окупант.

У відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з оприлюдненою розмовою окупантів, в Росії, на тлі війни проти України, стрімко зростають випадки зґвалтувань.

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