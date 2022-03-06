Российские военные обстреляли жилые дома в Краматорске, есть погибшие
Российские оккупационные войска обстреляли жилые многоэтажные дома в Краматорске. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, а также очень много пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Facebook.
"Под огонь оккупантов попал ряд домов по бульвару Краматорский, больше всего пострадали номера 24, 18, 18-А, 21 и 15", - сообщил он.
На место происшествия работают правоохранители и эксперты, которые устанавливают точное количество погибших и раненых.
Медики оказывают помощь пострадавшим, а при необходимости - госпитализируют.
"Специалисты не дали еще окончательного вывода, какое оружие было применено. Ориентировочно, речь идет о крылатой ракете – вроде такой, которую сбили вчера близ Краматорска наши силы ПВО", - сообщил Кириленко.
Фото: Российские военные обстреляли жилые дома в Краматорске (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
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