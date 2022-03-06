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Російські військові обстріляли житлові будинки в Краматорську, є загиблі

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Краматорськ, Неділя 06 березня 2022 15:29
Російські військові обстріляли житлові будинки в Краматорську, є загиблі Фото: російські військові обстріляли житлові будинки в Краматорську (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська обстріляли житлові багатоповерхові будинки в Краматорську. В результаті обстрілу загинули щонайменше дві людини, а також дуже багато постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Facebook.

"Під вогонь окупантів потрапив ряд будинків по бульвару Краматорський, найбільше постраждали номери 24, 18, 18-А, 21 і 15", - повідомив він.

На місце події працюють правоохоронці та експерти, які встановлюють точну кількість загиблих і поранених.

Медики надають допомогу постраждалим, а при необхідності - госпіталізують.

"Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка зброя була застосована. Орієнтовно, мова йде про крилату ракету-на зразок такої, яку збили вчора поблизу Краматорська наші сили ППО", - повідомив Кириленко.

Фото: російські військові обстріляли житлові будинки в Краматорську (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

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