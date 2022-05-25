Российские военные нанесли удары по Краматорску и Покровску: что известно

"В Краматорске поздно ночью снаряд попал в недостроенную многоэтажку, разрушив в ней два подъезда. Ударной волной повреждены окна в близлежащих домах, но, к счастью, обошлось без пострадавших", - говорит он.

Кроме того, утром 25 мая, Покровск получил два ракетных удара. Ранены четыре человека.

"Они доставлены в больницу. Повреждены три инфраструктурных объекта", - добавил глава региона.

Как рассказал Кириленко, россияне продолжают избивать по городам, удаленным от линии фронта.

"Они стремятся убить как можно больше гражданских и посеять панику. Поэтому сейчас единственный правильный выбор - эвакуация", - подчеркнул он.