Российские военные нанесли удары по Краматорску и Покровску: что известно

В среду, 25 мая, поздно ночью российские военные нанесли авиаудар по Краматорску и с утра обстреляли ракетами Покровск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"В Краматорске поздно ночью снаряд попал в недостроенную многоэтажку, разрушив в ней два подъезда. Ударной волной повреждены окна в близлежащих домах, но, к счастью, обошлось без пострадавших", - говорит он.
Кроме того, утром 25 мая, Покровск получил два ракетных удара. Ранены четыре человека.
"Они доставлены в больницу. Повреждены три инфраструктурных объекта", - добавил глава региона.
Как рассказал Кириленко, россияне продолжают избивать по городам, удаленным от линии фронта.
"Они стремятся убить как можно больше гражданских и посеять панику. Поэтому сейчас единственный правильный выбор - эвакуация", - подчеркнул он.
Как сообщалось, согласно результатам экспертизы, ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля нанесли из оккупированных районов Донецкой области. Тогда в результате удара погиб 61 человек, еще 121 получил ранения.
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