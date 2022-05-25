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Російські військові завдали ударів по Краматорську та Покровську: що відомо

Фото: російські військові завдали ударів по Краматорську та Покровську (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 25 травня, пізно вночі російські військові нанесли авіаудар по Краматорську та зранку обстріляли ракетами Покровськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"У Краматорську пізно вночі снаряд влучив у недобудовану багатоповерхівку, зруйнувавши в ній два під’їзди. Ударною хвилею пошкоджено вікна у прилеглих будинках, але, на щастя, обійшлося без постраждалих", - каже він.

Крім того, вранці 25 травня, Покровськ зазнав двох ракетних ударів. Поранені четверо людей.

"Вони доставлені до лікарні. Пошкоджено три інфраструктурні об'єкти", - додав очільник регіону.

Як розповів Кириленко, росіяни продовжують бити по містах, віддалених від лінії фронту.

"Вони прагнуть вбити якомога більше цивільних та посіяти паніку. Тому зараз єдиний правильний вибір - евакуація, - підкреслив він.

Як повідомлялося, згідно з результатами експертизи, ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня завдали з окупованих районів Донецької області. Тоді в результаті удару загинула 61 людина, ще 121 зазнала поранень.

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КраматорськПокровск