Российские военные не мотивированы войной в Украине, - Пентагон

По словам командующего Центральным командования США генерала Фрэнка Маккензи, российская оккупанты недостаточно мотивированы во время войны в Украине. В Штатах заявили об отсутствии заинтересованности в российской кампании среди военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"По крайней мере, с того места, где я сижу, они не кажутся особенно мотивированными или особенно вовлеченными в кампанию, которую они проводят", - заявил Маккензи.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 16 марта, украинские защитники ликвидировали российского оккупанта Георгия Дудорова, который оказался сыном вице-губернатора Ненецкого автономного округа.

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