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Российские военные после Мариуполя хотят уничтожить Одессу, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные после Мариуполя хотят уничтожить Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время обращения к парламенту Греции.

"Россия абсолютно уверена в своей безнаказанности за все, что она делает. И мы должны остановить это. Мы должны привлечь Россию к ответственности. Мы должны спасти Одессу от уничтожения Мариуполя", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что российские войска принесли смерть и разрушение туда, где веками украинцы и греки наслаждались миром и процветанием.

Ранее глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что Афины обратятся в Международный уголовный суд в Гааге с требованием начать расследование военных преступлений в Мариуполе.

Война России против Украины продолжается 43-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийОдессаМариупольВойна России против Украины